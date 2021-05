Identificado o corpo do jovem que foi encontrado decapitado e sem coração em Parauapebas

O pai do jovem entrou em contato com a redação do Portal HS , para que ajudasse a buscar informações do jovem que até então estava desaparecido. Na manhã desta quinta-feira 27, de maio, seu Elias Borges Brilhante, entrou em contato novamente com a redação, para informar que a família, foi até a cidade de Parauapebas fazer reconhecimento de um corpo encontrado no município que poderia se do jovem, após a família ter acesso às fotos e reconhecer uma tatuagem na perna dele, foi confirmado que o corpo era de Ezequiel de 23 anos de idade.