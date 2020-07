Idoso de 83 anos morre atropelado por motocicleta ao tentar atravessar rua

Na manhã desta quarta-feira (22), um grave acidente de trânsito em Parauapebas, sudeste paraense, tirou a vida do idoso Adão Lima, que tinha acabado de completar 83 anos. O homem estava voltando para casa de seu filho quando foi atingido por uma motocicleta ao tentar atravessar uma avenida. O condutor da moto fugiu do local, mas deixou o veículo para trás.

Segundo o 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o acidente foi por volta das 8h, na principal avenida do bairro Palmares Sul, próximo de uma rotatória que dá acesso a outros bairros. O idoso estava perto desse desvio e, segundo testemunhas, tentava atravessar a pista movimentada. Um ônibus parou para que o homem seguisse, mas uma motocicleta modelo Honda Bros, cor vermelha, que vinha atrás do coletivo não se deteve para a travessia do ancião e acabou atingindo-o Devido aos ferimentos, Adão não resistiu ao choque e morreu no local, antes que pudesse ser socorrido.

O homem era natural de São João do Peixe, na região central do estado do Piauí, e veio para Parauapebas morar com o filho devido à idade avançada e a necessidade de cuidados especiais. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e falaram com testemunhas. Em seguida, o corpo da vítima foi removido ao Núcleo Avançado de Parauapebas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Testemunhas contaram que o condutor que atropelou o idoso era um rapaz bem jovem, que parecia ser um adolescente, e que chegou a ficar uns minutos no local, mas fugiu correndo. Agora, a Polícia Militar segue tentando localizá-lo pela região. Antes de se evadir, o responsável deixou a motocicleta no local, e ela foi apreendida e levada ao pátio do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas (DMTT).

