O que você faria ao se deparar com uma onça? O animal que é um predador e carnívoro impõe medo. Vivendo em áreas de florestas, mata e em lugares abertos, algumas vezes o animal aparece em áreas habitáveis.

Pedro Vaz Ferreira, 67 anos, foi surpreendido por uma onça no último sábado (06). O lavrador estava sozinho em um local de mata em Jabotinema, interior de Portel, no Marajó, quando se deparou com o animal. De acordo com a vítima, ele chegou a lutar com a onça por alguns minutos.