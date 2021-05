Inscrições para a Série C da liga brasileira de Free Fire estão abertas

A Garena anunciou nesta segunda-feira, 3, a abertura das inscrições para a Série C da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), divisão de acesso do campeonato oficial do Battle Royale mais baixado no mundo em 2019 e 2020, segundo App Annie.

Os jogadores têm até dia 16 de maio para se inscreverem pelo site oficial da competição, dentro da Player 1, plataforma de eSports da Globo.

Para participar, é necessário ter a partir de 14 anos (completados até o fim do período de inscrição) e estar no nível mínimo de 25 no Free Fire.

A Série C da LBFF possui quatro torneios oficiais classificatórios, além de uma fase de playoffs, disputada entre os meses de junho e julho. Depois dos quatro torneios, os 48 melhores times avançam para os playoffs. Na decisão, as 12 melhores equipes garantem vaga na próxima categoria, a Série B da LBFF.

A Série C da LBFF é uma parceria entre a Garena e a LnK Gaming, iniciativa da Globo e DC Set. Em sua edição, em março de 2021, a divisão bateu recorde de inscritos, com mais de 90 mil jogadores registrados.

A LBFF estreou em 2020 como competição oficial de Free Fire no Brasil. Durante a final da LBFF 4, o torneio teve mais de 1,14 milhão de espectadores simultâneos. Foram mais de 90 milhões de visualizações totais, somando dados do YouTube, Loading e BOOYAH!

