Inscrições para oficinas do “Julho Cultural” vão até sexta-feira, 10

Julho é sinônimo de diversão e relaxamento, e em Parauapebas o mês será marcado por atividades artísticas por meio do Projeto Julho Cultural, executado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult). “Vamos oferecer quatro oficinas que vão proporcionar maior envolvimento das pessoas com a produção artística de Parauapebas. As pessoas terão a oportunidade de conhecer ou ampliar as técnicas, aproveitando o mês de julho”, destaca o secretário Saulo Ramos, responsável pela pasta.

As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, 10, e devem ser feitas no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), localizado na rua F, esquina com a rua 10, no bairro Cidade Nova, das 8h às 14h. Confira:

OFICINAS DETALHES Empreendedorismo Cultural Os participantes terão noções de organização social, modelo de negócio, economia da cultura, fontes de financiamentos, formas de negócios (Microempreendedorismo Individual, Cooperativismo e outros) e mercado de serviços culturais. Público-alvo: Livre Carga horária: 30h/aulas. Local: Centro Mulheres de Barro (alameda Castelo Branco, ao lado do Mercado Municipal do Rio Verde) Período de realização: 13 a 18 deste mês, das 14h às 17h Produção Cultural Os participantes vão receber noções de execução de projetos e produtos culturais, seguindo critérios artísticos culturais e econômicos. Ainda serão compartilhados conteúdos sobre as etapas da produção. Passando pela capitação de recurso, elaboração de orçamento, cronograma do projeto até à execução final. Público-alvo: Livre Carga horária: 30h/aulas Local: Centro Mulheres de Barro Período de realização: 18 a 21 deste mês, das 18 às 21h Qualificação em Artes Visuais (Técnicas de Desenho) Os participantes vão conhecer o contexto teórico sobre a história do desenho e fazer experimentação de diversos materiais e técnicas de desenhos artísticos, tais como: lápis, carvão e nanquim. Ainda receberão noções de técnicas de sombreamento, sombra e luz, hachaduras e outros. Público-alvo: a partir dos 10 anos Carga horária: 30h/aulas. Local: Centro Mulheres de Barro Período de realização: 13 a 18 deste mês, das 8h30 às 11h30. Dança (Balé e dança ministerial) Os participantes vão receber na prática noções básicas do balé. Já quem optar pela dança ministerial, voltada aos grupos de dança das Igrejas, vai ter orientações sobre técnicas de dança que vão contribuir com a elaboração de coreografias. Público-alvo: a partir dos 12 anos Carga horária: 30h/aulas Local: CDC Período de realização: 13, 14 e 15 deste mês. Balé às 16h e dança ministerial às 16h55.

Texto: Anne Costa / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP