Inscritos na 5ª Fenecan terão palestra com especialista em Marketing Digital Rapha Falcão

Empreendedores de Canaã dos Carajás inscritos na 5ª edição da Feira de Negócios de Canaã (Fenecan) vão participar de uma palestra com o estrategista e especialista em Marketing Digital Rapha Falcão. O evento está previsto para o próximo dia 25 de setembro, no auditório da Câmara Municipal, às 19h.

O objetivo da ação é ajudar a preparar os empreendedores locais para o evento, que este ano busca inserir de vez o mercado local no mundo digital, com o tema: “Fazendo Negócios com um clique”.

Quem é Rapha Falcão

Trabalha com Marketing desde 2008 atuando frente a diversas estratégias na área. Foi gestor do Sebrae Digital por mais de 4 anos, onde representou o Nordeste no comitê de gestão de canais digitais do Sebrae Nacional. Foi Diretor de Comunicação da CONAJE (Confederação Nacional de Jovens Empresários do Brasil).

É graduado em Administração e Comércio Internacional, Pós Graduado em Logística, com MBA em Marketing, e mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação. É idealizador do perfil Dicas Digitais @dicasdigitais um dos maiores perfis de Marketing do Brasil, hoje com mais de 700 mil seguidores.

ASCOM/PMCC