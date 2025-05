Jato particular cai e deixa ao menos 2 mortos

Um jato particular caiu em um bairro militar de San Diego, na Califórnia e deixou ao menos dois mortos, na manhã desta quinta-feira (22). Segundo as autoridades locais, havia neblina no momento do acidente.

A aeronave atingiu em cheio pelo menos uma casa, que teve o telhado carbonizado e desabado, além de destruir meia dúzia de veículos, aponta a agência de notícias Associated Press (AP).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram intensas chamas no local da queda. Cerca de 10 casas sofreram danos, mas ninguém dentro delas precisou de maiores atendimentos médicos.