Jovem é perseguido e morto com um tiro na cabeça

O corpo de um jovem identificado como Denilson dos Santos Silva, de 24 anos, foi encontrado em um terreno baldio, na rodovia que liga a Praia Peito de Moça a cidade de Luís Correia, litoral do Piauí, na noite de terça-feira, 08 de dezembro. As informações são do Piauí em Dia.

De acordo com a polícia, a vítima tinha perfurações de tiros na região da cabeça. O corpo de Denilson foi encontrado por populares que acionaram os policiais da Companhia Independente de Policiamento Turístico (Ciptur).

Segundo testemunhas, a vítima estava pilotando uma motocicleta quando teria sido perseguida e alvejada com disparos na cabeça, abdômen e braços. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou a ser acionada, mas os profissionais constataram o óbito.

A polícia realiza diligências na região no sentido de identificar os acusados. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

