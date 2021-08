Jovem sobrevive após grave acidente envolvendo quatro veículos

O acidente aconteceu nessa quarta-feira (25), no km 506 da BR-316, entre as cidades de Caxias e Codó, no leste maranhense. A colisão foi entre uma motocicleta, um automóvel, uma caminhonete e uma carreta-cegonha.

Um motociclista, de 23 anos, se envolveu em um acidente com quatro veículos na saída de Timon, na BR-316, entre as cidades de Caxias e Codó, no leste maranhense. Apesar da moto da vítima ter ficado destruída e os demais veículos envolvidos no acidente com danos materiais, o motociclista conseguiu sobreviver. O acidente ocorreu na quarta-feira (25).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 506 da rodovia, próximo ao povoado Buriti Corrente. A colisão foi entre uma motocicleta, um automóvel, uma caminhonete e uma carreta-cegonha.

Segundo a PRF, o motociclista, que seguia no sentido Caxias/Peritoró, colidiu na parte traseira de um automóvel Chevrolet Cruze. A moto e o piloto tombaram e se projetaram para a pista contrária, sendo colhidos por uma Toyota Hilux, que trafegava no sentido oposto (Peritoró para Caxias). Logo em seguida, a caminhonete perdeu o controle e colidiu na lateral de uma carreta-cegonha, que viajava no mesmo sentido da moto e do Cruze, transportando vários veículos.

O motociclista teve lesões graves e foi conduzido ao hospital. Após o atendimento do acidente e os levantamentos de praxe, a equipe PRF foi até a unidade de saúde e verificou que o jovem, aparentemente, não teve ossos quebrados e apresentava sinais de embriaguez.

Ele não estava falando (possivelmente por estar sedado), mas não corria risco de morrer.

Meio Norte