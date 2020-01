Jovens de Parauapebas participam de curso de empreendedor criativo

Cada vez mais cedo o brasileiro vem mostrando interesse em empreender. Para alcançar o objetivo profissional é preciso inovar, e a economia criativa ganha espaço. Em Parauapebas, jovens participaram de um curso com este tema.

“A gente vê muitas pessoas que tem a possibilidade mas não tem coragem de encarar. Mas temos que persistir porque tem muitos desafios e sempre vai ter alguém inovando”, afirma Maria José.

“O objetivo é fazer com que a juventude não só busque o seu primeiro emprego, mas conquiste o seu primeiro empreendimento. Empreender é uma capacidade natural de todos nós. Em Parauapebas nós já vemos isso”, explica o empreendedor, Ivan Oliveira, ministrante do curso.

O curso foi ofertado pela Prefeitura de Parauapebas por acreditar no potencial empreendedor dos jovens do município. Foram dois dias, 23 e 24 de janeiro, de muito aprendizado no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup).

“Parauapebas vive um bom momento econômico e a juventude tem um papel fundamental. E o governo municipal ofertou essas vagas para qualificar o jovem para o mercado de trabalho, capacitando, ensinando os caminhos para o sucesso”, afirma Werberth Silva, coordenador adjunto da Juventude.

Rayney Souza percebeu que tinha habilidade na gastronomia e resolveu investir nos hambúrgueres artesanais, mas com o diferencial de servir aos seus clientes, pães coloridos.

“É empreender, sempre inovando. A qualificação é muito importante e não devemos perder a chance de participar de oportunidades como esta”, reforça o empreendedor.

