Komatsu implanta Sistema Autônomo de Transporte na Boliden

Empresa sueca adquire sistema FrontRunner para inovar a frota na mina em Aitik

4 de novembro de 2021 – A Komatsu e sua subsidiária Komatsu Europa anunciaram a implantação do FrontRunner, um Sistema Autônomo de Transporte (AHS), em 11 caminhões 930E-5 de ultra classe, em Aitik, uma das maiores minas de cobre a céu aberto da Europa, localizada no Norte da Suécia e de propriedade da empresa sueca Boliden.

A Boliden é uma empresa de metais com foco no desenvolvimento sustentável. A companhia, que atua nas áreas de exploração, mineração, fundição e reciclagem de metais, é a pioneira na utilização deste sistema autônomo na Europa. Junto com a Hesselberg Maskin AB, o distribuidor local da Komatsu, a Komatsu Europa também fornecerá treinamento e suporte aos profissionais que operam na mina durante todo o projeto.

A expectativa é de que o FrontRunner garanta melhoria significativa para a frota da Boliden em sua mina Aitik: este sistema Komatsu oferece automação que pode render benefícios substanciais para uma operação de mineração. A combinação da confiabilidade e durabilidade dos caminhões elétricos Komatsu com o poder da tecnologia inovadora de transporte autônomo ajudou os clientes de mineração em todo o mundo a aumentar a produtividade e reduzir o custo total, ao mesmo tempo que promove o zero dano.

O Komatsu FrontRunner é um sistema comprovado, com mais de quatro bilhões de toneladas movimentadas desde sua primeira implantação comercial em 2008 na mina de cobre Gabriela Mistral (Gaby) da CODELCO no Chile.

A abordagem da Komatsu para o FrontRunner AHS reúne caminhões basculantes de classe superior com o sistema de gerenciamento de frota DISPATCH® da Modular Mining, líder da indústria, o sistema de gerenciamento preferido em nove das 10 maiores operações de mineração no mundo. O sistema permite 100% de conformidade com sua comprovada metodologia de otimização.

Os minerais essenciais para sustentar a sociedade moderna estão ficando mais difíceis de encontrar e de minerar, e os clientes confiam nas empresas de mineração para fornecer esses recursos. A Komatsu se concentra em ajudar as mineradoras a atender a essas necessidades de forma produtiva e responsável.

ASCOM/ KOMATSU