Mãe deixa filha de 5 anos com marido e o flagra estuprando menina

Suspeito tentou negar abuso, fugiu e não foi encontrado

A mãe de uma menina de cinco anos acionou a Polícia Militar contando ter flagrado seu marido abusando de sua filha em sua própria casa, no Bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda (450 km de Cuiabá).

Segundo o relato da mãe, ela saiu de casa por cerca de 20 minutos apenas para ir à residência da mãe, que fica no mesmo quintal, e deixou a filha aos cuidados do padrasto, de seu outro filho de 10 anos e do irmão dela e tio da vítima, de 22 anos.

Ao retornar para casa, porém, encontrou o marido na cama do casal, embaixo do edredom, com a criança. Ele se assustou ao vê-la e, ao se levantar rápido, o short dele caiu até a altura do joelho. Ela percebeu, então, que o short do marido estava desamarrado.

Ela olhou para a filha e viu que a criança estava muito desconfortável, mas continuou embaixo do edredom, então resolveu verificar e viu que a menina estava nua, com o short até o joelho.

Questionada, a criança contou que o padrasto havia tirado sua roupa e mexido em suas partes íntimas.

Confrontado, porém, o suspeito disse que a criança estava mentindo. A mãe, então, tocou no órgão genital do suspeito e viu que estava ereto.

Ela chamou sua mãe e o suspeito resolveu fugir em seu veículo. A Polícia Militar foi acionada, mas, quando a equipe chegou, o homem já havia fugido.

Os policiais procuraram pelo acusado no bairro e encontraram o carro dele na casa da mãe dele, mas ele não foi localizado.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável.

Fonte: www.meionorte.com