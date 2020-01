Mais de 100 servidores da saúde serão capacitados durante a Campanha Janeiro Roxo

Ao longo de todo este mês de Janeiro, a Prefeitura Municipal de Parauapebas adere à campanha Nacional de Combate à Hanseníase, conhecida como “Janeiro Roxo”. A programação começou no dia (03), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), com a capacitação de profissionais de saúde nas zonas urbana e rural e tem foco no diagnóstico precoce e tratamento.

Mesmo em 2020 ainda existem muitos mitos e preconceitos sobre a hanseníase, o que prejudica tanto o diagnóstico quanto o tratamento. A Campanha é essencial para a conscientização da população e também dos profissionais de saúde. As ações buscam casos novos, oferecem o diagnóstico e o tratamento precoces, auxiliam na divulgação de informações e na diminuição do preconceito, assim como reforçam o compromisso do município em controlar essa enfermidade.

A orientação da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que as pessoas procurem uma unidade de saúde assim que perceberem o aparecimento de manchas (de qualquer cor, em qualquer parte do corpo, principalmente se a área apresentar diminuição de sensibilidade ao calor e ao toque). Outro ponto de atenção é se houver caso de hanseníase diagnosticado na família. Após iniciado o tratamento, o paciente para de transmitir a doença imediatamente.

Acompanhe a programação:

Horário: 14h às 17h

§ 15/01 – UBS Paulo Fonteles;

§ 16/01 – UBS Jerônimo de Freitas (Palmares II);

§ 17/01 – Vigilância em Saúde e USF Casas Populares;

§ 24/01 – UBS Guanabara.



Texto: Nívia Lima / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP