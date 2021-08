Mais de 200 kg de drogas são apreendidos no sudeste do Pará

Essa é considerada a maior apreensão de drogas realizada pelo Comando de Policiamento Regional II este ano

A Polícia Militar apreendeu oitenta pacotes de crack e 75 de maconha na rodovia BR-230, em Palestina do Pará, sudeste paraense. A droga estava dentro de um carro abandonado. De acordo com a Polícia Militar, essa apreensão da última quarta-feira (18), é a maior realizada pelo Comando de Policiamento Regional II (CPR II) este ano.

Uma denúncia levou aos policiais militares do 4º Batalhão da PM a informação de que um veículo utilitário suspeito estava parado, às margens da rodovia, próximo ao entroncamento do município de Palestina do Pará. Os policiais foram até o local e constataram que o carro estava ligado, sem ocupantes, mas dois homens que estavam a cerca de 500 metros perceberam a chegada da PM e fugiram em direção a uma área de mata.

Foi realizada busca no veículo e encontrados os pacotes de crack e maconha, que juntos somaram aproximadamente 235 quilos de drogas. Os entorpecentes e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia para os procedimentos adequados.

Dol