Mais de 30 empresas participam da I Mostra de Turismo e Negócios de Parauapebas

O evento é uma vitrine para empreendimentos locais ligados ao turismo e deve integrar o calendário oficial de Parauapebas

Além de divulgar os atrativos turísticos de Parauapebas, a I Mostra de Turismo e Negócios também gera oportunidades para empresas do trade turístico do município. Os empresários que participam do evento acreditam no fortalecimento do segmento e aproveitam para fazer networking e divulgar seus empreendimentos.

“Um evento dessa proporção é extremamente importante para o segmento do turismo em Parauapebas, ele marca o início de uma caminhada muito promissora. O município tem um potencial muito grande, que já vem sendo desenvolvido através do turismo corporativo, e agora o município se lança para o turismo de lazer, vertente muito poderosa aqui na nossa região”, pontua Alderson Carvalhedo, gerente geral do Ibis Styles Parauapebas.

A mostra conta com a participação de mais de 30 empresas de hotelaria, culinária, agências de viagens, clubes e balneários. Jorge Porto, proprietário do City Park Açaí Tênis Clube, afirma que o evento é um divisor de águas, “vai trazer abertura para vários negócios dentro da nossa cidade, dentro das nossas atividades que são o lazer e o entretenimento. Acredito que vai gerar bastante frutos”, completa.

“É um incentivo muito grande pra nós. Nossa cidade tem um potencial enorme para o turismo, mas nós precisamos acreditar nisso e apostar que isso aqui é uma sementinha que a gente está plantando e que a gente vai colher lá no futuro”, destacou Nilane Cardoso, administrativo do Balneário do Joca.

A Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) fechou parceria com o Banco da Amazônia (Basa) e o Sebrae para realizar atendimento exclusivo aos empresários do setor durante o evento. A mostra segue até domingo, dia 03 de outubro, na Praça de Eventos, a partir das 19 horas.

“Nosso objetivo principal aqui é justamente a união do trade turístico. Trouxemos para o nosso evento o banco para que os empresários possam tirar dúvidas sobre investimentos, como podem fazer para ampliar seu estabelecimento e o Sebrae para ajudar na formalização dos seus negócios”, Rodrigo Mota, titular da Semtur.

“Nessa feira o Sebrae está participando fazendo orientações e encaminhamentos, inclusive para consultorias. As pessoas já estão entendendo que Parauapebas é uma cidade com potencial turístico grande e esse evento é importante para sensibilizar tanto a população quanto os negócios do trade turístico”, afirmou Ana Suzi Rego, gerente regional do Sebrae/Região de Carajás.

