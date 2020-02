Mais duas mil famílias recebem o cartão do Gira Renda

Hora de agradecer. Assim descreveu a dona de casa Edilene Pereira o momento em que viu seu nome na segunda lista das famílias contempladas pelo Gira Renda, divulgada na última segunda-feira, 10, pela Prefeitura de Parauapebas e que foi marcado pela inauguração da Central de Atendimento do programa, no município.

“Agradeço a Deus por esse momento, pois estou desempregada, trabalho só fazendo bico e esse valor vai me ajudar muito para comprar meu gás e alimentos”, declarou ela, que é moradora do bairro Betânia.

A lista contempla mais duas mil famílias que irão receber o Gira Renda, no valor de R$ 100, por meio de um cartão na função crédito “não cumulativo”, ou seja, é preciso que o beneficiário o utilize no prazo de 30 dias, pois o valor não acumula.

“Esse valor chegou em boa hora. Tenho três filhos e estou desempregada. Com ele, vou poder comprar alimentos pra casa”, contou Ana Lúcia de Jesus. Quem também ficou feliz foi a dona de casa Edna Souza, contemplada na primeira lista e que recebe o benefício desde o ano passado.

O atendimento de entrega dos cartões das famílias da segunda lista ocorrerá com o devido agendamento na Central do Gira Renda, com data e horário.

Emancipação

O prefeito Darci Lermen participou da solenidade e destacou como o programa pode contribuir com as famílias em situação de vulnerabilidade social. “O Gira Renda garante o mínimo para as famílias que mais precisam e nosso objetivo é emancipar essas famílias, capacitando, qualificando e dando condições de geração de renda. Nosso objetivo é atender até oito mil famílias”, informou ele.

De acordo com a coordenadora do Programa Gira Renda, Suely Guilherme, com a segunda lista somam-se mais de três mil famílias atendidas pelo programa. “Desde o ano passado já temos mil famílias beneficiadas, ou seja, fomentando o comércio local e garantido o mínimo a quem precisa. Lembrando que todas as famílias serão acompanhadas pela rede socioassistencial, de educação e saúde”, destacou Suely.

Para as famílias não contempladas pelo programa, por algum motivo, a coordenadora avisa que os casos serão reavaliados. “Iremos visitar aquelas famílias que ainda não estão aptas, ou seja, se o nome não está na lista, aguarde que faremos uma visita para verificar o que ocorreu na inconsistência dos dados. Então, teremos visitas, novos cadastros e entrega de cartões”, disse Suely Guilherme.

Serviço: A Central do Programa Gira Renda fica na rua D, nº 338, bairro Cidade Nova. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Irisvelton Silva

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP