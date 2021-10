Manaus: facção ordena postos de gasolina baixarem o preço

O Comando Vermelho avisou por comunicado donos dos estabelecimentos a reduzirem o preço do combustível. Caso contrário, vão atear fogo nos estabelecimentos e caminhões.

Opreço do combustível não para de subir em todo Brasil. E o aumento é sentido cada vez mais no bolso do consumidor, principalmente dos mais pobres. Em consequência dessa alta, também sobem os preços de outros produtos como os alimentos.

Em Manaus, a pressão para abaixar o preço da gasolina vem também do crime. A facção Comando Vermelho (CV) ameaçou os donos de postos de gasolina da capital do Amazonas, caso eles não reduzam o preço dos combustíveis. Os criminosos ameaçam atear fogo em postos e caminhões de combustível e deram o prazo de uma semana aos empresários para baixarem os valores.

Na noite de terça-feira (26), a facção divulgou uma mensagem dizendo estar ao lado dos “irmãos que estão sendo prejudicados”.

“O Comando pede para os safados dos cartéis de postos baixarem o preço da gasolina. Estamos dando o prazo de uma semana, estamos do lado dos nossos irmãos que estão sendo prejudicados. Se não [cumprirem], vamos botar o trem na rua e colocar fogo em postos de gasolina e caminhões”, ameaça o CV.

Por: Dol