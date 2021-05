Marabá e Parauapebas lideram ranking de prostituição infantil no Pará

Dados registrados pela central do Disque Denúncia no Sudeste do Pará, apontam que 20 % dos crimes contra crianças e adolescentes, notificados entre janeiro de 2011 e abril de 2021, eram de prostituição infantil.

Ao todo 996 denúncias foram feitas nesse período envolvendo crimes contra crianças e adolescentes. Na lista também estão os crimes de sedução (9%), exploração sexual (2%), pedofilia (3%) e pornografia infantil (0,3%).

As denúncias são de vários municípios do Estado, mas o município de Marabá lidera o ranking, com maior número de ocorrências, a maioria de prostituição infantil (146). Já o município de Parauapebas aparece em segundo no número de denúncias de prostituição infantil (36).

A maioria dos casos de abuso e exploração sexual de menores registrados no meio intrafamiliar (parentesco entre a vítima e o agressor), foram por padrastos (5,9%).

Já os casos extrafamiliares representam 75,4% das denúncias, 5,5% cometidos por professor e 0,4% por amigos da família. Considerando todos os casos, 85% das vítimas são do sexo feminino.

O Disque Denúncia alerta aos pais e responsáveis que não confiem em qualquer pessoa e ao notar sinais de que a criança está sofrendo algum tipo de abuso, procure imediatamente às autoridades responsáveis para que as providências necessárias sejam tomadas.

