Marabá: Homem é morto com bloco de concreto

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Marabá está investigando um homicídio registrado na madrugada deste último domingo (15), bairro Nova Marabá. A vítima foi identificada como Leandro, que morreu após ser atingido na cabeça por um bloco de concreto.

O crime ocorreu na Rodovia Transamazônica, em frente a um comércio conhecido na região.

Os policiais constataram a veracidade da ocorrência. Leandro já estava sem vida, caído em via pública, com ferimentos causados pelo impacto do concreto na região da cabeça. A área foi isolada para a realização da perícia, que fez o levantamento dos vestígios e registrou as condições da cena do crime.

Até o momento, não há testemunhas oculares que possam ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos. Por isso, a Polícia Civil tem concentrado esforços na análise de imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime.