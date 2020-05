Merenda em Casa contempla 91% dos alunos municipais de Parauapebas

E mais de R$ 1,5 milhão é injetado na economia do município. Para quem não pegou o cartão, um novo prazo será dado depois do lockdown

Durante quatro dias, mais de 43 mil pais de alunos da rede pública de ensino compareceram às escolas municipais de Parauapebas para receberem o cartão do Programa Merenda em Casa. Isso significa que mais de 91% do total de alunos matriculados nas unidades de ensino já estão fazendo uso do benefício.

Segundo o secretário de Educação, Luiz Viera, durante os quatro dias de entrega, iniciado dia 13 e encerrado dia 18 deste mês, uma força-tarefa foi montada nas escolas para a distribuição segura e rápida dos cartões. “Fizemos uma logística muito grande. Tivemos centenas de servidores envolvidos, que reconheceram a importância do programa e se doaram para que a entrega fosse possível”, destaca o titular da Semed.

“A entrega foi um sucesso total. Conseguimos entregar um número expressivo, sobraram pouco mais de três mil cartões de famílias que não compareceram. Acreditamos que são famílias que estão viajando ou que julgaram não necessitar do benefício neste momento”, avalia Luiz Vieira.

E para os pais que ainda não pegaram o cartão, mas desejam recebê-lo, a Semed informa que depois do lockdown, estabelecido pelo Decreto 729/2020 do governo do Estado, fará um segundo cronograma de entrega e divulgará nos meios de comunicação oficiais.

Movimentação no comércio

Segundo dados fornecidos pela empresa administradora dos cartões, a Webcard, do dia 13 até esta terça-feira, 19, já foram injetados mais de R$ 1,5 milhão na economia de Parauapebas, sendo que 96,3% das compras foram realizadas em supermercados; 3,4% nos açougues; 0,09% nas panificadoras e 0,05% nas lanchonetes.

A partir do início de junho, a segunda parcela do benefício já estará disponível e irá movimentar novamente o comércio local.

Merenda em Casa

Instituído pela Prefeitura de Parauapebas com o objetivo de reforçar a alimentação dos mais de 47 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino de Parauapebas, o programa disponibiliza o valor de R$ 50 reais mensais para cada aluno, por meio de crédito em cartão, enquanto perdurar a pandemia da covid-19.