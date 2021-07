Motorista de ônibus morre após grave acidente próximo a cidade de Paragominas

Segundo informações o ônibus colidiu com uma carreta que estava saindo de um posto de combustível na altura do Km161 da rodovia, as informações dadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é de que o ônibus vinha de Ulianópolis e seguia para Paragominas quando tudo aconteceu.

nas imagens podemos observar o estrago feito e alguns passageiros ainda pesos dentro do ônibus, o motorista ficou preso nas ferragens embora tenha sido socorrido mas não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito.

Imagens: Redes sociais