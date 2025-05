Mototaxista morre em acidente em frente a cemitério em Marituba

Um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (29) resultou na morte de um mototaxista em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A vítima foi identificada como Raimundo Ferreira, popularmente conhecido como “Gordo”.

O acidente aconteceu em frente a um cemitério da cidade. Testemunhas que estavam próximas ao local registraram em vídeo o momento em que tentavam prestar socorro ao mototaxista, que apresentava ferimentos graves no rosto e sangrava intensamente. Segundo relatos, Raimundo agonizou por alguns minutos, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate, mas ao chegarem, constataram que a vítima já estava sem vida. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para fazer a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente ou se outros veículos estiveram envolvidos na ocorrência. As autoridades devem investigar o caso para esclarecer a dinâmica do ocorrido.

Informações por Roma News

Foto reprodução