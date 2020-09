Movimenta Pebas promove segunda aula on-line de dança livre

Dançarinos amadores de todas as idades poderão participar da segunda aula aberta on-line de dança livre que será promovida pelo projeto Movimenta Pebas no próximo dia 26 de setembro, às 10 horas, pelo Youtube. A iniciativa é patrocinada pela Vale poderá ser acompanhada no endereço https://bit.ly/dancalivreaula02 e nas redes sociais do projeto. O único critério para participar da atividade é querer se divertir.

A exemplo da primeira aula, realizada em 22 de agosto, a atividade ficará a cargo da equipe de profissionais do Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo, renomada companhia de dança contemporânea de Minas Gerais, que desenvolve uma metodologia própria e se destaca por estimular em seus alunos o pensamento amplo e crítico sobre a dança e a arte. Fundada em 1975 pelo Grupo Corpo, a Escola oferece cursos de técnica contemporânea, clássica, dança livre para adultos e um programa específico para crianças.

Cursos de Dança

A parceria inédita com a Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo, o Movimenta Pebas ofereceu vagas para jovens e adultos participarem dos cursos online de Balé Clássico, Dança Contemporânea, Danças Populares Brasileiras e História da Dança. Atualmente 5 turmas atendem mais de 100 alunos. Os cursos de dança fazem parte da programação do projeto Movimenta Pebas, adaptado para promover ações também durante a pandemia. As aulas iniciaram em julho e seguem até novembro.

O projeto está sendo bem recebidos pela comunidade. “A aula aberta proporciona uma interação maior acesso às pessoas. Foi uma experiência maravilhosa, aprendi vários passos novos de diversos estilos. A participação de vários professores também permite a troca constante de ideias, experiências e o aprendizado da dança e da nossa cultura”, avaliou Poliana Nunes, de 27 anos, que também frequenta o curso de Danças Populares Brasileiras.

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura antes das restrições provocadas pela Covid-19, o projeto é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da Vale e apoio do Instituto Vivas.

Serviço

O que? Segunda aula aberta online de dança livre do projeto Movimenta Pebas

Quando? 26 de setembro, sábado, 10 horas da manhã

Pelo Youtube no link: https://youtu.be/1EW2gNW2Cyc

Informações e acesso à aula:

Instagram.com/movimentapebasoficial

Facebook.com/movimentapebasoficial

Dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo e-mail: movimentapebas@vivas.art.br ou pelo WhatsApp: 94 99177-0939

