Mulher corta pênis e testículos de homem após tentativa de estupro

Um homem teve 80% do pênis e dos testículos cortados com uma faca após tentar estuprar uma mulher de 59 anos. Ela foi presa por lesão corporal e disse que era perseguida com frequência, além de já ter sido estuprada por ele outras vezes. O caso foi registrado no distrito de Bichinho, em Prados (MG).

A Polícia Militar de Minas Gerais informou ter sido acionada por uma enfermeira da Santa Casa após o homem, 41 anos, ter dado entrada na unidade de saúde com lesão corporal grave. A vítima conversou com os militares e revelou o nome da autora. Buscas foram realizadas e o filho da agressora localizado depois do rastreamento.

O familiar revelou que a mãe agiu em legítima defesa, pois o homem tentou violentá-la. De acordo com o rapaz, já tem algum tempo que a mãe era importunada pela mesma pessoa e que ela já foi estuprada por ele outras vezes.

A mulher nunca teria revelado os abusos sofridos para filhos e marido, pois era ameaçada e temia represálias. O caso ocorreu no último domingo (7/11), mas só foi revelado agora.

Suspeita conta detalhes

A PM localizou a suspeita do crime de lesão corporal e ela revelou que, o rapaz a agarrou a força enquanto estava na área externa da própria casa.

O homem, segundo ela, chegou a ficar nu. A mulher contou ter aproveitado um momento de distração dele e falou que iria pegar um papel dentro de casa. Assim que voltou, ela desferiu os cortes com faca na região da genitália.

A suspeita confessou a intenção de decepar o pênis e o testículo do homem. Ela foi presa em flagrante e levada para a Delegacia de Plantão de São João Del Rei.

Homem é transferido

A vítima teve 80% do pênis e do testículo cortados. Após os primeiros atendimentos, o homem teve que ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia São João del-Rei. O estado de saúde não foi informado.

Nota da Polícia Civil na íntegra

“A Polícia Civil informa que a suspeita, de 59 anos, conduzida à Delegacia de Plantão em São João Del Rei, na data dos fatos (8/11), foi ouvida e teve a prisão em flagrante ratificada por lesão corporal grave. Com os procedimentos de exame pericial requisitados tanto para a vítima, de 41 anos, quanto para a mulher, os fatos estão sendo apurados pela Delegacia de Polícia Civil em Prados, onde foi instaurado Inquérito Policial e a investigação segue em andamento”. (BHAZ)

