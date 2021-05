Mulher é encontrada com a cabeça esmagada dentro de cemitério

Caso aconteceu no domingo (16) no município dede São Mateus do Maranhão, a 193 km de São Luís

Uma jovem, de apenas 22 anos, foi encontrada morta dentro de um cemitério no domingo (16), no município de São Mateus do Maranhão. A vítima estava nua e com a cabeça esmagada.

Segundo informações preliminares, a jovem estava em uma festa da cidade, saiu do local por volta de meia-noite e não foi mais vista. O corpo foi encontrado com suspeita de violência sexual.

Segundo a polícia, uma cruz de madeira pode ter sido usada no crime.

Um homem foi encontrado com a bolsa e o celular da vítima ainda no domingo. Ele disse que era amigo dela e que ficava com os pertences da amiga quando ela estava muito bêbada.

O homem também disse à polícia que saiu da festa na companhia da jovem e a deixou perto de casa.

O suposto amigo disse ainda que só não deixou ela dentro da residência, porque a mãe da vítima poderia brigar.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

meionorte.com