Mulher é morta a facadas por ex-companheira em sorveteria no Mato Grosso

Uma mulher identificada como Quitéria dos Santos Costa, de 29 anos, foi brutalmente assassinada a facadas no final da tarde desta terça-feira (13), enquanto trabalhava em uma sorveteria localizada na avenida Goiás, no bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde (MT), a 333 km da capital Cuiabá.

Natural de Irituia, no nordeste do Pará, Quitéria foi atacada pelas costas por sua ex-companheira, Emanuélly Vitória Domingos de Oliveira, de 20 anos, que fugiu do local em uma motocicleta logo após o crime. Segundo a Polícia Civil, a vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Quitéria deixa três filhos. A família, já comunicada, está providenciando o translado do corpo para sua cidade natal, onde serão realizados o velório e o sepultamento.

A acusada foi localizada por volta das 22h30 em uma residência, após diligências conjuntas entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil. Outra mulher, suspeita de ter ajudado Emanuélly na fuga, também foi detida. Ambas foram encaminhadas para a Delegacia Judiciária Civil. A faca utilizada no crime e a moto usada na fuga foram apreendidas.

As investigações iniciais apontam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes e pela não aceitação do fim do relacionamento. A Polícia Civil segue apurando os fatos para esclarecer todos os detalhes e as reais motivações do homicídio.

Informações por Roma News

Foto por redes sociais