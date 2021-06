No início da tarde de hoje, 21, moradores ouviram diversos disparos de arma de fogo em uma residência no bairro Caranazal em Santarém. O homem identificado apenas como Mateus teria sido morto por sua namorada dentro de casa. Moradores informaram que três tiros de pistola teriam acertado o rapaz.

O corpo do jovem segue no local aguardando remoção. Ainda não se sabe a motivação do crime.

fonte:portaltailandia.com