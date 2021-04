Mulher vira ‘cavalo do cão’ na casa da sogra após ser ‘furtada’ pelo namorado

Ela vai responder por danos materiais. Depois de ser ouvida e assinar um TCO, Carliane foi liberada

A guarnição da Polícia Militar, comanda pela sargento Sucicley, foi acionada na manhã desta quinta-feira (29), depois que Carliane da Silva Sousa, de 21 anos de idade, entrou na casa da sogra e virou ‘cavalo do cão’ no local.

A jovem, que estava visivelmente sobre efeito de bebida alcoólica, quebrou um aparelho de tv e outros objetos na residência, depois de se revoltar com o próprio companheiro, segundo ela.

Carliane, disse na delegacia que mantém um relacionamento de 2 anos, com Breno Damasceno. Ela acusou o companheiro de ter furtado seu aparelho celular, na manhã desta quinta, em Tailândia

Na chegada a delegacia, a jovem estava bastante alterada e se irritou com a presença da imprensa. Carliane derrubou, com um soco, o aparelho celular do jornalista e apresentador, Edson Rios, da TV Guajará. O celular ficou com a tela trincada, enquanto ele filmava a chegada dela.

Ela vai responder por danos materiais, depois de ser ouvida e assinar um TCO – Termo circunstanciado de ocorrência, Carliane foi liberada.

