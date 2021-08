Mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica aprendem informática básica

Obter essa qualificação é um passo fundamental para que essas mulheres conquistem espaço no mercado de trabalho

Uma parceria inédita realizada entre a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu), e o Senai beneficia 60 mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Elas começaram nesta quarta-feira, 18, o curso de informática básica.

A diarista Jocélia Bezerra é uma das alunas do curso, sua expectativa é aprender informática para lhe ajudar a conquistar outro tipo de trabalho, “quero fazer também um curso técnico e sei que preciso aprender a mexer com o computador”, acrescenta.

As aulas são ministradas nos laboratórios do Senai e pela equipe pedagógica da instituição, “é uma grande oportunidade para as mulheres, principalmente porque muitas dessas vagas de emprego são divulgadas de forma online e o cadastro para participar dos processos seletivos também é feito pela internet”, destaca Felipe Francês, diretor do Senai Parauapebas.

“Se qualificar para o mercado é fundamental para conquistar um trabalho e ter renda. Esse é um ponto muito importante para mulheres que vivem em situação de violência doméstica, pois, se a mulher tem o próprio dinheiro, ela tem uma condição a mais para quebrar o ciclo de violência. Por isso é tão importante cursos como esses e nós agradecemos a parceria com o Senai”, pontua Edileide Batista, secretária da Mulher.

De acordo com Rayene Larissa, assistente social do Centro de Referência da Mulher (CRM), as mulheres foram selecionadas por critérios socioeconômicos. O curso terá duração de 80 horas, serão três turmas com 20 alunas cada.

O lançamento do curso integrou a programação do Agosto Lilás e foi realizado em uma cerimônia na terça-feira, 17, com a presença das alunas, representantes do Senai e da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu).

