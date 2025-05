Mundo conhece novo papa: Robert Prevost é eleito como Leão XIV

O mundo conheceu nesta quinta-feira (8) o novo líder da Igreja Católica. Robert Prevost, de 69 anos, foi escolhido como o papa Leão XIV. A eleição foi anunciada com a tradicional fumaça branca, que apareceu após três rodadas de votação no Conclave iniciado na quarta-feira (7).

A confirmação oficial foi feita em latim pelo cardeal Dominique Mamberti, antes da primeira aparição pública do novo pontífice na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Em seu discurso inicial, Leão XIV destacou a mensagem de paz:

“A paz esteja com todos vocês. Esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês”, declarou.

Quem é o papa Leão XIV

Antes de ser eleito papa, Robert Prevost era prefeito do Dicastério para os Bispos, cargo de grande influência na estrutura do Vaticano. Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, foi no Peru que consolidou sua atuação pastoral. Atuou como missionário por mais de dez anos no país sul-americano, enfrentando inclusive o conturbado período do governo de Alberto Fujimori. À época, cobrou publicamente pedidos de desculpas pelas injustiças cometidas.

Prevost estudou teologia nos Estados Unidos e direito canônico em Roma. Em 2015, foi nomeado bispo da Diocese de Chiclayo pelo então papa Francisco. Posteriormente, assumiu a liderança do Dicastério para os Bispos — responsável pela escolha de bispos em todo o mundo — e presidiu a Comissão Pontifícia para a América Latina.

Elevado ao cargo de cardeal em 2023, passou a ser apontado como possível sucessor de Francisco, com quem mantinha forte alinhamento em temas pastorais e sociais.

No mesmo ano, a diocese de Chiclayo recebeu denúncias contra dois padres por abuso infantil. Segundo a instituição, Prevost seguiu os procedimentos previstos pela lei canônica, encaminhando o caso ao Vaticano, onde ainda está em investigação.

Informações por Roma news

Foto por vatican news