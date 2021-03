Músicas finalistas do concurso cultural do Movimenta Pebas chegam nas redes sociais do projeto hoje

O Movimenta Pebas lança hoje (18/3), os dez videoclipes finalistas do concurso cultural de música, que reuniu canções inéditas de compositores de Parauapebas. O projeto, patrocinado pela Vale via Lei de Incentivo à Cultura, promoveu ampla programação cultural nas áreas de música, teatro e dança para a comunidade de Parauapebas em 2020. A divulgação das composições nas redes sociais do projeto marca o final desta etapa, iniciada em junho do ano passado, com a publicação do edital do concurso que mobilizou mais de cinco mil votos de internautas.

As dez composições que participaram de uma votação popular na página eletrônica do projeto foram: Andréa Souza (Joia de valor); Heitor Calazans (Hora feliz); Joelson Soousa (Vai passar); Rafaela Duarte (Faltou amor aí); Alessandro Sax (O amanhã será melhor – freedom); Fernando BG (Amor sem cor); Willian Barros (O grande dia); Vanessa Ayres (Voar); Haroldo Brito (Gente da gente); Wilson Alencar (Luz).

Na primeira fase, cada uma das 16 músicas inscritas recebeu o prêmio de R$ 330,00. Os dez compositores que passaram à fase final receberam premiação de R$ 1,5 mil. Além de participarem de três oficinas de aperfeiçoamento oferecidas pelo projeto nas áreas de audiovisual (técnicas de apresentações ao vivo e produção de clipes), panorama do mercado da música (estratégias de apresentação dos artistas para empresários e para a imprensa) e produção musical (comportamento e técnicas de estúdio), receberam também como prêmio a produção e a gravação de videoclipe em estúdio profissional.

Os grandes vencedores da votação foram os compositores Andréa de Souza, Heitor Calazans L. Castro e Joelson Sousa, que ocuparam as três primeiras colocações e receberam premiações adicionais de R$ 3,5 mil, R$ 3 mil e R$ 2,5 mil, respectivamente. “O Movimenta Pebas é um projeto muito sério que nos incentivou neste momento difícil de pandemia. Adquiri conhecimentos importantes sobre produção de clipes, gravação de rádio e gestão da carreira artística nas oficinas e já estou me preparando para fazer um novo trabalho”, comemorou Andréa de Souza, vencedora da votação popular na internet com a música ‘Joia de valor’, qualificada pela artista como “um carimbó estilizado”.

Em 2020

Além do concurso de música, o Movimenta Pebas ofereceu uma programação diversificada e totalmente gratuita à população nas áreas de teatro, dança, audiovisual e artes plásticas. O projeto também investiu na produção e na capacitação dos artistas locais, impulsionando a rede produtiva da cultura e gerando renda.

Adaptado para promover ações também durante a pandemia, o Movimenta Pebas já selecionou, por meio de concurso cultural, cinco peças teatrais de curta duração que serão montadas com recursos do projeto. Em outra iniciativa, mais de 200 jovens e adultos de Parauapebas participaram de cursos online de capacitação em diferentes modalidades de dança (balé clássico, danças populares brasileiras e contemporâneas), com a equipe da renomada Corpo Escola de Dança, do Grupo Corpo.

O Movimenta Pebas também prevê a realização de oficinas e exposição de arte, cursos e palestras sobre a história do cinema e exibições de filmes, entre outras atividades. Esta programação será oferecida, inicialmente, de modo on-line, e presencialmente quando for possível.

O projeto é realizado pela Vivas Cultura e Esporte, Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, com o patrocínio da Vale por meio da Lei de Incentivo à Cultura e apoio do Instituto Vivas. Governo Federal.

Serviço

Lançamento dos videoclipes musicais do Projeto Movimenta Pebas

Quando: Quinta-feira, 18/03/2021

Onde:

https://www.instagram.com/movimentapebasoficial/

https://www.facebook.com/movimentapebasoficial

