Novos equipamentos de proteção chegam aos hospitais do Pará

Nova remessa de doações foi entregue a onze hospitais do Sul e Sudeste do Estado

Novas doações de equipamentos de proteção individual (EPIs) foram entregues esta semana a hospitais do Pará. Os materiais, doados pela Vale, são destinados às equipes de saúde de estão na linha de frente no atendimento dos casos da COVID-19 no Sul e Sudeste do Pará e somam às doações feitas pela empresa aos governos Federal e Estadual. Nesta nova remessa, são cerca de 77 mil aventais plásticos e 629 mil luvas cirúrgicas descartáveis doados aos municípios de Marabá, Curionópolis, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Redenção, Ourilândia do Norte e Tucumã.

Na última semana, (20/4), a mineradora já havia entregue cerca de 700 mil máscaras e 268 mil luvas cirúrgicas descartáveis para 11 hospitais do estado. Novos equipamentos de proteção, como máscaras N95 e kits de testes rápidos serão doados para os estados onde a empresa mantém suas operações no Brasil.

A Vale adquiriu 5 milhões de testes rápidos e 15,8 milhões de equipamentos de proteção individual (EPIs) em março. Os materiais são para o Governo Federal, que definiu a logística de distribuição entre os estados do Brasil. Até agora, já chegaram 15,7 milhões dos 15,8 milhões de equipamentos de proteção individual (EPIs) que a Vale irá repassar ao Ministério da Saúde, além de 4,5 milhões de um total de 5 milhões de kits de teste rápido já anunciados pela empresa.

No total, a Vale irá trazer da China mais de 600 toneladas de insumos para ajudar no combate ao novo coronavírus no Brasil até maio. Soma-se à carga mais 5 milhões de kits, comprados por bancos brasileiros com a ajuda logística da empresa na China, país com o qual a Vale mantém uma parceria de quase 50 anos.

vale.com