Obra da creche do Beira Rio II chega à fase final

Uma moderna creche será entregue no próximo mês e beneficiará 240 famílias de Parauapebas. De acordo com a empresa responsável pela execução dos serviços, 96% da obra já foram concluídos. O prédio, finalizado, deverá ser entregue para a Prefeitura até o fim de fevereiro.

De acordo com o secretário de Educação, Luiz Vieira, toda a mobília da creche já foi adquirida e é adaptada para crianças de zero a cinco anos, público que será atendido na unidade de ensino. As vagas serão ofertadas nos períodos matutino e vespertino. O calendário de matrículas será divulgado em breve pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A obra segue os padrões do Ministério da Educação, e é construída com recursos do governo federal, por meio do Programa ProInfância – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), com a contrapartida do município.

A escola tem estrutura completa com oito salas de aula, sala dos professores, sala multiuso, lactário, fraldário, sala de alimentação, cozinha industrial, despensa, lavanderia, rouparia, copa, banheiros, brinquedoteca, parquinho, além do bloco administrativo.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Chico Souza

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP