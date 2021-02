Oficinas de tambores amazônicos e música terapia na Casa da Cultura de Canaã

A alegria e a folia do carnaval entram no cordão da programação virtual deste mês da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. A oficina “Tambores amazônicos carnavalescos” dá o ritmo durante toda semana, de 9 a 12 de fevereiro, sempre às 20h, sob comando de Douglas Dias, por meio da tecnologia do WhatsApp.

A inspiração vem dos sons da Amazônia brasileira e promete fazer todo mundo tocar, dançar e cantar sob o gingado dos ritmos dos povos da floresta. De acordo com o coordenador executivo da Casa da Cultura, Fernando Guerra, “a oficina vai promover uma conexão de saberes entre o tradicional e o contemporâneo através da diversidade das linguagens sonoras percussivas da cultura amazônica”.

A programação deste mês traz também a oficina “Música, terapia para a vida: introdução ao violão”, no período de 22 a 25 de fevereiro, de forma presencial no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), das14h às 18h. Nesta ação, que tem como proposta despertar no aluno a compreensão da importância e dos fundamentos do ensino da música, os oficineiros Thiago Bragança e Ezequiel Silva utilizarão ações como percussão corporal, percepção auditiva, sonoridade, coordenação motora e elaboração da parte rítmica, criando de forma lúdica, composições coletivas. “Serão ofertadas oito (8) vagas para esta oficina e entregaremos máscaras e teremos álcool gel disponível para os participantes, obedecendo as medidas preventivas contra a pandemia, inclusive de distanciamento”, explica Fernando Guerra.

A programação é gratuita. Para participar é preciso solicitar nos telefones (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451.

Casa da Cultura de Canaã

O espaço cultural foi criado e é mantido pela Vale e agora integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contações de história, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música e dança, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, canto, violão, flauta doce, musicalização infantil e percussão tradicional paraense.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale é um instrumento de transformação social com o propósito de democratizar o acesso e fomentar a arte, a cultura e o desenvolvimento das expressões artísticas regionais. Com o objetivo de gerar impacto positivo na vida das pessoas e construir um legado para futuras gerações através da produção cultural, tem, sob sua gestão, mais de 60 projetos criados, apoiados ou patrocinados pela Vale em mais de 50 municípios brasileiros em 2020. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios com visitação gratuita, atuação junto a escolas e organizações sociais, com identidade e vocação únicas, como a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA) e ainda, o Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES) e Centro Cultural Vale Maranhão (MA). Fechados temporariamente desde março de 2020 em função da pandemia da Covid-19, estes espaços mantêm programação on-line gratuita em seus canais próprios, para conservar vivo o diálogo com seus públicos.

vale.com