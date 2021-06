Operação combate roubos de encomenda nos Correios

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (24/06), a Operação Rastreio com a finalidade reprimir crimes de roubos de encomendas praticados contra os Correios. Foram mobilizados 26 policiais federais para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados no bairro São Joaquim, Zona Norte de Teresina.

A investigação iniciou-se com o crime de assalto a um veículo de entrega de encomendas dos Correios ocorrido no dia 04 de maio de 2021, cujo evento foi amplamente divulgado no noticiário local.

Na ocasião, o carteiro foi rendido por duas pessoas armadas quando realizava entregas de encomendas, que mediante grave ameaça subtraíram o veículo dos Correios e as mercadorias que seriam entregues aos clientes.

O veículo e parte das mercadorias foram encontrados no mesmo dia por uma guarnição da Polícia Militar próximo a uma lagoa no bairro São Joaquim nessa capital.

Prática criminosa

O cumprimento das medidas de hoje visa colher novos elementos probatórios para a investigação, bem como identificar outros possíveis envolvidos e beneficiários da prática criminosa.

Os suspeitos poderão responder pelo crime de Roubo Qualificado previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, com pena prevista de 04 a 10 anos de reclusão.

Meio Norte