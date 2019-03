Órgãos de segurança reforçam atuação no Carnaval da Nossa Gente

Agentes de trânsito vão orientar e realizar fiscalizações com bafômetros para garantir tranquilidade aos brincantes

O carnaval 2019 começa oficialmente na próxima sexta-feira, 1º, e depois de elaborar o planejamento estratégico, os órgãos de segurança já estão prontos para entrar em ação.

A Guarda Municipal atuará com 40 agentes nos dias de folia que estarão circulando em meio ao público. “Vamos continuar trabalhando para que Parauapebas tenha um carnaval seguro, sem ocorrências relevantes como ocorreu ano passado”, afirma Sargento Mendonça, comandante da Guarda Municipal.

Os brincantes contarão ainda com a presença de 25 policiais militares por noite, além da Ronda Ostensiva com o Apoio de Motocicletas (Rocam) e de seguranças particulares que trabalharão durante o evento. O Corpo de Bombeiros estará presente com caminhão de combate a incêndio e viatura resgate com militares a postos para atuar em situações de emergência. No local ficará disponível também ambulância e equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Campanha de conscientização de trânsito

A segurança viária também requer atenção, por isso o Departamento de Trânsito e Transporte (DMTT) mais uma vez realiza campanha que visa despertar a consciência dos condutores para que não dirijam após ingerir bebida alcóolica.

“A nossa missão é que as pessoas se divirtam sem por a sua vida e a dos outros em risco. Para isso, além do trabalho de conscientização, os agentes vão atuar na fiscalização do trânsito, inclusive com o auxílio dos bafômetros. É a vida em primeiro lugar”, afirma João Monteiro, diretor do DMTT.

Interdições de vias

Para não comprometer o fluxo de veículos e, ao mesmo tempo, gerar mais segurança no centro da cidade, principalmente nas imediações da Praça de Eventos, onde o carnaval será realizado, um esquema especial está sendo montado.

A PA-275 entre as ruas 5 e 10 já foi interditada para montagem da estrutura e permanecerá assim até o final do carnaval. Também serão interditados os seguintes trechos: Rua 9 entre as ruas D e F.

O DMTT recomenda que os veículos que seguem no sentido portaria de acesso à Floresta Nacional de Carajás, trafeguem pela rua 13 até a rua A e acessem a portaria pela rua 02, cujo retorno poderá ser feito pela rua F.

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP