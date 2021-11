Paraense fez parte de missão em Marte

Projeto Habitat Marte faz parte do Núcleo de Pesquisas em Engenharia, Ciência e Sustentabilidade da UFRN e funciona, desde 2017, no município de Caiçara do Rio do Vento

Caiçara do Rio do Vento é uma pequena cidade, com pouco mais de três mil habitantes, localizada na região do polígono das secas, no Rio Grande do Norte. As principais atividades econômicas do município são agropecuária e comércio. Um projeto científico, porém, faz da cidade um polo de atração de estudantes e pesquisadores de todo o país.

Na zona rural de Caiçara do Rio do Vento, desde 2017, funciona a primeira estação de pesquisa sobre Marte da América do Sul.

A estacão espacial Habitat Marte organiza junto com a Escola Estadual de São José do Rio Preto (SP), Amira Homsi Chalella, a missão 88. A missão acontece de 12 a 26 de novembro e tem a participação de 29 estudantes e professores da 1ª a 3ª séries de Ensino Médio. O Habitat Marte é um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN possuindo instalações físicas no sertão do RN e tendo desenvolvido a metodologia das missões virtuais a partir do início da pandemia. Na missão os estudantes da escola Amira Homsi Chalella experienciarão o funcionamento de uma estação em Marte.

A EE Amira Homsi Chalella é uma unidade escolar pública de Período Integral do Estado de São Paulo localizada na cidade de São José do Rio Preto. A escola atende 296 alunos de 1ª a 3ª séries de Ensino Médio desenvolvendo, além das disciplinas básicos do currículo, aulas de tecnologia e inovação, praticas experimentais, orientação de estudos e projeto de vida.

Todas as atividades da unidade buscar inspirar os alunos e orientá-los de forma a buscarem a realização ou construção de seus projetos de vida. O Projeto Amira no Habitat Marte vem para somar às aulas de física e tecnologia e inovação bem como o desenvolvimento acerca da pesquisa em ambientes confiáveis e apresentação de soluções para problemas que tanto afligem a população como falta de água, de saneamento, meios alternativos de energia e envolvê-los em temas importantes e atuais tais como colonização e cultivo em outros planetas.

A EE Amira Homsi Chalella de São José do Rio Preto-Sp está participando da Missão Virtural 88 pelo Habitat Marte, sendo a primeira escola a realizar tal feito. A parceria com o Habitat Marte visa inspirar e orientar os alunos para planejarem ambientes sustentáveis solucionando problemas que há tanto enfretamos e que enfrentaremos em uma possível colonização em Marte.

Dentre as atividades desenvolvidas, a estudante teve que realizar explorações, como se estivesse em solo marciano, em um ambiente cuja sensação térmica alcançava os 50ºC, utilizando trajes espaciais. Isabella também cuidou de plantas e peixes na estufa Biohabitat, com o objetivo de simular como seria a alimentação em um futuro habitat autosustentável em Marte. Outra preocupação da equipe é com a qualidade da água na estação.

“Muito feliz em ser a criança mais jovem a participar da formação de astronauta. Fizemos uma exploração, com percurso de aproximadamente três quilômetros e meio, com sensação térmica de 50º. Foi uma experiência incrível, aprendi muito com a tripulação e o professor Júlio”, disse a paraense.

Isabella Gomes demonstra interesse por astronomia há dois anos e recebe o incentivo da família. A jovem cientista também participa do Programa Caça Asteroides, da NASA. Ela já identificou cinco asteroides e enviou relatórios à Agência Espacial Norte-Americana.

Agora, resta aguardar os próximos passos da jovem cientista, que pode trilhar um grande e único caminho, destacando-se não apenas em sua área de interesse, como também ajudando a destacar seu Estado de origem. O céu, para ela, como podemos perceber, não parece ser o limite.

