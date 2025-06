Parauapebas: Dupla reage à abordagem e morre em confronto com a polícia

Nesta terça-feira (3), dois homens que não tiveram as identidades reveladas morreram em uma intervenção policial na cidade de Parauapebas.

Conforme as informações iniciais da polícia, a dupla seria suspeita de cometer assaltos no município e teria entrado em confronto com os agentes durante uma abordagem em uma área de invasão no bairro Tropical. Em nota, a Polícia Civil confirmou as mortes dos investigados.

Armas de fogo, munições e aparelhos celulares foram apreendidos durante a ação. Perícias foram solicitadas e o caso segue sob investigação pela Seccional de Parauapebas.

Durante a troca de tiros, a dupla suspeita foi alvejada. Os policiais ainda socorreram os suspeitos na própria viatura até uma unidade de saúde. No entanto, no local, os socorristas constataram o óbito.