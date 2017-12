“Parauapebas em Diversão” é o tema do Bloco do Pessoa para o carnaval 2018

Com início em 2003, o Bloco Beijou Bye Bye com o nome fantasia Bloco do Pessoa, surgiu com um grupo de amigos no carnaval, e a cada ano vem conquistando mais foliões.

O Bloco do Pessoa já se prepara para trazer diversão com responsabilidade neste carnaval 2018, uma extensa programação e uma estrutura já esta sendo preparada para os foliões se divertirem durante o carnaval de Parauapebas.

O Bloco irá trazer muito mais que samba no pé para avenida, também estarão participando grupo de capoeira, Carimbó, Teatro e um espaço maior para a concentração dos foliões. Também irá marcar presença em toda a programação do carnaval como a escolha da musa, torneiro de futebol e demais eventos.

“Este ano estamos preparando um excelente projeto, com uma diretoria de peso e essa equipe vai trazer o título de melhor bloco do Carnaval 2018” disse o presidente Edivan Pessoa.

(Samara Guimarães)