Parauapebas: homem morre após se joga de prédio

Segundo amigos da vítima Manoel da Conceição Rodrigues, 31 anos, que teria ido visitar um amigo que mora no Bairro Rio Verde, durante a noite do dia (24) de Julho, Manoel aparentava esta bem, foi após ele ter recebido uma ligação que ele começou a agir de maneira estranha, ao termino da ligação Manoel teria se despedido dizendo, ‘estou indo, fia com Deus’ e teria se jogado do 4° andar do prédio.

Os amigos ficaram em choque e sem entender nada, os vizinhos ouvindo o barulho da queda do homem, saíram para ver o que tinha acontecido, foi quando encontraram Emanoel caído no chão, quase sem vida, o Atendimento Móvel de Urgência é emergência (SAMU) foi acionado e tentaram reanimar o vítima ainda no local porem chagando ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP) foi constatado o óbito. A polícia esteve no local e abriu inquérito e vai investigar o caso.