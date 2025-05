Parauapebas: Jovem desaparecido é encontrado morto em cova rasa

Na tarde desta terça-feira (20), o desaparecimento do jovem Cleysson, de apenas 20 anos, teve um desfecho trágico. Após dois dias de buscas e mobilização nas redes sociais, ele foi encontrado morto, enterrado em uma cova rasa em um terreno baldio, em Parauapebas.

Cleysson, que havia chegado recentemente à cidade com familiares oriundos de Paragominas para trabalhar na instalação de uma câmara frigorífica, foi visto pela última vez no último domingo (18). Segundo relatos, ele saiu do hotel onde estava hospedado dizendo que iria conhecer o Complexo Turístico de Parauapebas, mas não retornou.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal para exames necroscópicos que possam apontar a causa da morte e ajudar na elucidação do crime.