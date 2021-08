Parauapebas: Morte mais um acidente de trânsito envolvendo ônibus

A cidade de Parauapebas tem um índice elevadíssimo de mortes no trânsito envolvendo ônibus e motocicletas, o jovem Thiago Morais, 20 anos, na segunda-feira (09) de agosto, se envolveu em um acidente de transito na Rodovia Faruk Salmen, entre os bairros Nova Conquista e Palmares.

O jovem estava bastante machucado e foi encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), devido aos traumas sofrido no acidente ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e veio a óbito durante a noite de quinta-feira (12) de agosto. Um dia após s morte do jovem Wagner Monteiro Carneiro, de 19 anos, ciclista que também foi atropela por um ônibus e veio a óbito ainda no local do acidente.

https://correiodopara.com.br/parauapebas-jovem-e-atropelado-por-onibus-no-bairro-paraiso/