Os suspeitos

Nesta quarta-feira (14), dois homens foram presos, após manterem uma mulher e a filha reféns em uma casa no Bairro Tropical, em Parauapebas.

Os suspeitos invadiram a residência armados com uma faca e ficaram no local por cerca de 40 minutos. Durante esse tempo, os criminosos ameaçaram as vítimas e roubaram objetos de valor.

Com os suspeitos, foram encontrados perfumes, relógio, ferramentas e um celular.