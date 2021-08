Parauapebas terá banco de dados mais preciso que o do IBGE

Levantamento faz parte do Programa Cidade Inteligente – Smart City, que já começou a fazer imagens panorâmicas em 360 graus de toda a cidade com uso de um veículo dotado de câmeras de alta qualidade.

Parauapebas chegou ao ano de 2020 com uma população de 213.576 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE). Contudo, a Polícia Militar do Pará, outras instituições e até mesmo os moradores do município sabem que esse número é bem maior e já pode ter chegado aos 250 mil habitantes.

Com o Programa Cidade Inteligente – Smart City, todos os dados de Parauapebas serão atualizados e armazenados em um banco para serem usados pela prefeitura como instrumentos norteadores na elaboração das políticas públicas, com o Plano Diretor. E também disponibilizados para consultas públicas.

No banco, as mais variadas estatísticas e informações sobre, por exemplo, renda populacional, escolaridade, emprego, produção agrícola, atividades econômicas e atendimento na saúde. É o chamado cadastro multifinalitário, cujas informações já começaram a ser coletadas.

No início deste mês, a prefeitura começou a fazer o imageamento de Parauapebas, ou seja, a coleta de informações geográficas detalhadas da cidade. Primeiro, foi realizado o imageamento aéreo. Agora, está sendo feito o terrestre, por meio de um veículo T-Cross, que percorre lentamente a cidade para fazer a captação de imagens panorâmicas 360 graus, de alta qualidade, de todos os pontos do município.

Concluído esse trabalho, os dados terrestres e aéreos serão cruzados para a construção do mapeamento de Parauapebas. O site para armazenar e disponibilizar essas informações já está sendo criado para receber o aplicativo para pesquisa e acesso on-line a vários serviços e atendimentos hoje realizados apenas de forma presencial.

O diretor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (Dtic), Emanuel Rodrigues, reforça: “Esse projeto se chama Conecta Parauapebas. Isso vai trazer vários benefícios para a gestão, para os munícipes e consequentemente vai tornar a nossa cidade cada vez mais inteligente”.

Ascom/Pmp