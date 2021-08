Parauapebas volta as aulas em 4 de outubro

Foi elaborado um plano de volta as aulas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), em que está previsto a volta as aulas para toda a comunidade estudantil do município de Parauapebas para o início do mês de outubro, a data prevista foi dia (04) de outubro, segundo a Semed nesse período é para todos os professores da rede municipal já terem recebido as duas doses da vacina.

A definição ocorreu com base no plano de ação de retorno às aulas presenciais, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e apresentado à comissão, que é formada por representantes das secretarias municipais de Saúde (Semsa), Assistência Social (Semas) e Educação (Semed), Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Parauapebas (Comdcap), Conselho Municipal de Educação de Parauapebas (Comepa), Vigilância Sanitária e Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará (Sintepp).

A volta a aula presencial será de forma gradativa, as escolas estão passando por ajuste para que possa ser tomado todos os cuidados necessários, evitando o risco de contagio, na primeira fase se os alunos passaram a ter aulas por escalonamento, tendo em sala de aula apenas 25% da turma, essa fase será até o dia (21) de outubro. Do dia (25) de outubro a (04) de novembro 50% dos alunos poderão estar em sala de aula. E a partir de (07) de novembro será avaliado a possibilidade de 100% dos alunos voltarem.

“Nosso plano de volta às aulas, conta com protocolos e medidas de biossegurança para garantir a tranquilidade referente ao risco de contaminação de profissionais e alunos. A prefeitura tem feito investimentos e planejado estratégias para garantir o melhor retorno aos nossos alunos”, reforçou o secretário de Educação, José Leal.

A Semed destaca que as condições para a retomada e o avanço das etapas propostas dependem dos indicadores de saúde relacionados à pandemia da covid-19 no município.

Com informações /Prefeitura de Parauapebas