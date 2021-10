Polícia apreende adolescente suspeito de matar 9 pessoas em Parauapebas

Policiais civis apreenderam, nesta quarta-feira (20), um adolescente de 17 anos suspeito de furtar uma motocicleta Honda Biz no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Só que, após consultas na delegacia, a equipe plantonista descobriu que o adolescente em conflito com a lei é investigado pela participação em pelo menos nove homicídios praticados no município, incluindo uma chacina recente.

O adolescente foi apreendido após ser denunciado pela vítima que teve o bem subtraído. Na apresentação na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, os investigadores descobriram que o adolescente já vinha sendo investigado pela participação em nove homicídios praticados em Parauapebas.

O suspeito confessou aos policiais, durante conversa, a participação na execução de cinco jovens em uma área de matagal nas imediações da Estrada de Ferro Carajás (EFC), no Bairro Vila Nova, no último dia 15 de setembro. O episódio ficou conhecido como “Chacina de Parauapebas”.

Como se já não bastasse, o adolescente confessou ainda a participação no assassinato do jovem Ezequiel de Jesus Soares Brilhante, no mês de maio, também no Bairro Vila Nova. Disse ainda que teria idealizado a retirada do coração da vítima ainda viva.

Na época, o bárbaro homicídio chocou a Capital do Minério pela crueldade empreendida pelos assassinos. O adolescente se encontra à disposição das autoridades e responderá aos atos infracionais com base em legislação especial.

Por: Portal Debate Carajás