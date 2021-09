Polícia Civil apura fotos de mulher nua em delegacia

Corregedoria da Polícia Civil do Rio identifica e afasta inspetor que teria tirado fotos de mulher nua em delegacia

A Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPOL) do Rio de Janeiro instaurou um procedimento para investigar fotos de uma mulher nua no interior da 129ª DP (Iguaba Grande).

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a mulher totalmente despida saindo de um carro de polícia estacionado na porta da delegacia e, depois, subindo uma escada dentro do DP.

Ao EXTRA, a Polícia Civil afirmou que, ao tomar conhecimento do caso, passou a apurá-lo. Diligências serão feitas para identificar o dia e o horário em que as fotos foram feitas, assim como quem estava de plantão no DP.

As fotos, que vêm sendo compartilhadas sobretudo no WhatsApp, mostram a mulher totalmente despida saindo de uma viatura estacionada na porta da delegacia. Em seguida, ela também aparece subindo uma escada dentro da distrital.

Mais cedo, a Corregedoria comunicou que iria realizar diligências para identificar o dia e horário em que as imagens foram feitas, bem como as circunstâncias do registro. O órgão também trabalhava para identificar todos os agentes que estavam de plantão da delegacia na ocasião.

