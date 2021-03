Polícia Civil cumpre mandado e prende suspeito de homicídio com drogas

No momento do cumprimento da busca foram encontrados arma e drogas

A Polícia Civil do Piauí, por meio da 02ª Delegacia Regional da cidade de Floriano, com apoio da Polícia Militar, deu cumprimento nesta terça-feira (02/03), a um mandado de prisão e busca e apreensão em desfavor de um suspeito de crime de homicídio na região do bairro Riacho Fundo, naquele município.

No momento do cumprimento da busca foram encontrados: arma de fogo, 03 tabletes de maconha, 03 porções de cocaína, 02 porções de crack.

“Nos deslocamos em apoio a Policia Civil no Bairro Riacho Fundo, na rua Manoel de Oliveira , onde em cumprimento ao mandado de prisão , foi apreendido e conduzido ao distrito um homem identificado como Fernando Cleiton Morais Silva , onde em sua posse, foram encontrados todo o material apreendido.”, afirmou a PM.

