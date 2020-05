Polícia encontra armas de fogo em casas de investigados pela Justiça

A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (4), dois mandados de busca e apreensão contra dois investigados pela Justiça em Mãe do Rio, nordeste do Pará. Durante a ação, policiais encontraram no endereço de um dos homens, uma arma de fogo, tipo pistola taurina calibre .40, e na residência do outro investigado um revólver .38, sendo que os dois armamentos estavam com munição.