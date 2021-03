Polícia resgata jovem mantida em cárcere privado

Por meio de denúncia, a Polícia Militar conseguiu resgatar uma jovem que era mantida em cárcere privado em um imóvel localizado no município de Placas, região da Transamazônica, oeste do Pará. No local, foram encontrados uma plantação de maconha, drogas, uma espingarda e munições.

Os policiais militares chegaram ao imóvel, onde a vítima estava sendo mantida em cárcere privado, por meio de denúncias anônimas. Segundo depoimento da vítima, dois homens que estavam no local fugiram ao perceberem a chegada da Polícia. O nome da vítima não foi divulgado.

Na residência, que fica localizada a 10 km de distância da cidade de Placas, os policiais encontraram uma espingarda calibre 16, munições, 58 gramas de crack, 25 gramas de maconha prensada, aparelhos celulares e uma motocicleta. Além disso, nos fundos do imóvel, foi encontrada uma plantação de maconha.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal de Placas, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação. O material apreendido está na Delegacia de Polícia Civil do município. A polícia investiga o caso.

